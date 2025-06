Julgamento do Google pelo Cade é suspenso por 60 dias

O julgamento pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) do inquérito que investiga o Google por possível abuso de posição dominante no mercado de buscas na internet, retomado na quarta-feira (11/6), acabou adiado devido a um pedido de vista do conselheiro Diogo Thompson. Dessa forma, ele tem 60 dias para apresentar o voto relativo ao caso, que segue arquivado por pedido do relator, Gustavo Augusto.