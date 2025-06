Cade retoma julgamento de inquérito que investiga uso de conteúdo jornalístico pelo Google

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) analisa, nesta quarta-feira (11/6), inquérito que investiga o Google por possível abuso de posição dominante no mercado de buscas na internet. A deslealdade se daria devido ao fato de a plataforma exibir, em produtos como Google Search e Google News, trechos de conteúdo produzido por veículos jornalísticos sem devolvê-los a devida remuneração.

Iniciada pelo Cade em 2018 e reaberta no começo deste ano após ser arquivada em 2024, a investigação é defendida por entidades ligadas ao jornalismo devido ao prejuízo que seria causado pela exibição não remunerada. De acordo com as associações, a prática em questão, conhecida como ‘scraping’, retém tráfego na internet, reduz acesso a sites de notícias e limita distribuição de receitas obtidas por meio de publicidade digital.