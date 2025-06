Brasileira envolvida em polêmica sobre Nasa se pronuncia 

Em vídeo publicado nos stories do Instagram, a mulher de 22 anos reforça que diz, no texto em que anunciou ter sido selecionada como parte de equipe de viagem espacial, também compartilhado nas redes sociais, que a empresa a que está vinculada é a privada Titans Space, não a Nasa.

“Eu deixo bem claro na minha publicação, que foi minha única declaração, quem me selecionou como astronauta de carreira, quem foi o responsável pela seleção e com quem eu estarei indo ao espaço em 2029”, enfatiza Laysa. “Em nenhum momento da minha declaração eu cito que a Nasa foi responsável por essa seleção ou por esse voo de 2029, ou que a Nasa me selecionou como astronauta de carreira.”

Ainda, ressalta que o conteúdo do anúncio, publicado há sete dias e dono de mais de 83 mil curtidas, nunca foi editado: “Não existe outra versão do que eu falei sobre esse assunto a não ser o post”.

Entenda o caso

Há uma semana, Laysa Peixoto compartilhou aos mais de 156 mil seguidores no Instagram que havia sido selecionada para se tornar “astronauta de carreira”. A profissão a permitiria, de acordo com publicação, atuar em “voos espaciais tripulados para estações espaciais privadas e para futuras missões tripuladas à Lua e para Marte”.

“Sou oficialmente astronauta da turma de 2025 e farei parte do voo inaugural da Titans Space, comandado pelo astronauta veterano da Nasa, Bill McArthur”, anunciou. “Prosseguirei firme em meu treinamento, com voos suborbitais e missões privadas ao espaço, em paralelo à minha formação como piloto, visando minha primeira designação oficial como astronauta de carreira.”

“Em um post em 2023 no Instagram, Laysa postou uma foto mostrando o nome do programa e nunca afirmou que trabalhava para a Nasa, mas que liderava equipes no programa L’SPACE”, diz o comunicado. Além desse curso, a mineira teria participado de “treinamento que acontece no Marshall Space Flight Center e U.S. Space and Rocket Center” e de outras formações ministradas de forma on-line.