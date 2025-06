ANJ endossa iniciativa que certifica segurança no uso de IA no jornalismo

A Associação Nacional de Jornais (ANJ), ao lado de mais de 100 veículos de comunicação associados, endossou a iniciativa global "Integridade das Notícias na Era da IA", voltada a incentivar a contribuição de desenvolvedores para que a Inteligência Artificial seja "segura, confiável e benéfica" para todas as faces do jornalismo, assim como para o público. O projeto foi anunciado depois de uma reunião de diretoria realizada nesta quinta-feira (12/6), em Brasília.

Apesar disso, a intenção de firmar o projeto foi divulgada durante o 76º Congresso Mundial de Jornais, realizado pela WAN-IFRA. O evento ocorreu ainda no começo de maio, na cidade de Cracóvia, Polônia. Diversos veículos de comunicação, tanto públicos quanto privados, estiveram por lá.

Plataformas tecnológicas foram convidadas a abrir diálogo com empresas de mídia diversas, a fim de de combater a crise de desinformação e proteger o compartilhamento de notícias verídicas. Alguns princípios precisam ser contemplados para que a integridade das notícias em tempos de IA seja preservada, como diálogo, justiça e consentimento.

"A iniciativa é um passo à frente muito relevante no sentido de estabelecer uma relação saudável entre a produção de informação jornalística e seu uso pelas plataformas de inteligência artificial. É fundamental, por exemplo, o respeito a direitos de autor", afirmou o presidente-executivo da ANJ, Marcelo Rech, via assessoria de imprensa.

Delphine Ernotte, presidente da EBU e CEO da France Télévisions, falou, durante o congresso, sobre a importância do apoio ao projeto. "Para que a IA funcione para todos, precisamos da colaboração dos veículos de comunicação, do público, dos formuladores de políticas e das empresas de tecnologia – e de muitas ações positivas. Acreditamos em moldar ativamente o futuro, com foco em inovação, pessoas, valores públicos e responsabilidade pelo ecossistema da mídia pública, da mídia privada e do nosso público".

Ladina Heimgartner, presidente WAN-IFRA, chefe da Media Ringier AG e CEO da Ringier Media, também teceu comentários sobre o assunto. "Organizações e instituições que veem a verdade e os fatos como o núcleo desejável de uma democracia e a base de uma sociedade empoderada devem agora se reunir em uma mesa para moldar a próxima era. Podemos fazer isso funcionar, mas somente juntos".

Os cinco princípios da iniciativa, de acordo com os envolvidos, refletem como a mídia jornalística é pode chegar a ser mais inovadora com o auxílio da IA. Pode fazer isso, aliás, ao mesmo tempo em que garante a veracidade noticiosa.

"A integridade das notícias nunca foi tão importante para manter as pessoas informadas e as democracias saudáveis. À medida que a tecnologia transforma nossas vidas, devemos sempre avaliar os benefícios e riscos para notícias confiáveis, a mídia e nossas sociedades", disse Ernotte.

Veja quais são os cinco princípios da iniciativa:

1. O conteúdo de notícias só pode ser usado em modelos e ferramentas de IA generativa com a autorização do criador.

2. O valor do conteúdo de notícias atualizado e de alta qualidade deve ser justamente reconhecido quando usado em benefício de terceiros.

3. Precisão e atribuição são importantes. A fonte original da notícia que fundamenta o material gerado por IA deve ser clara e acessível aos cidadãos.

4. Aproveitar a pluralidade da mídia jornalística trará benefícios significativos para ferramentas baseadas em IA.

5. Convidamos as empresas de tecnologia a iniciar um diálogo formal com organizações de notícias para desenvolver padrões de segurança, precisão e transparência.