Empresário de 30 anos morre atropelado por carro da Polícia Civil

Morreu, aos 30 anos, Gustavo Ferrarin, ele era empresário da Agrofel, onde atuava como gerente de risco na empresa. Ferrarin foi atropelado por uma viatura da Polícia Civil de Porto Alegre na manhã de terça-feira (10/6). A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no Hospital Cristo Redentor nesta quinta-feira (12/6).

O acidente ocorreu no corredor de ônibus da Avenida Carlos Gomes, na zona norte da capital do Rio Grande do Sul (RS). Gustavo foi atingido pela viatura que trafegava no sentido Centro-bairro.

As autoridades responsáveis não divulgaram mais detalhes sobre o acidente. O Correio contatou a Polícia Civil do RS para um posicionamento e aguarda retorno. O caso é investigado pela Delegacia de Delitos de Trânsito de Porto Alegre

Gustavo era gerente de risco e operações estruturadas na empresa Agrofel, fundada por seu avô, Wilson Ferrarin. Era filho de Ronaldo Ferrarin, CEO da empresa. Em nota oficial divulgada pela companhia, a trajetória de Gustavo foi destacada como fortemente ligada à história do Grupo Ferrarin, sendo marcada por valores como trabalho, união e legado familiar: “Sua presença, sempre gentil e comprometida, foi símbolo da continuidade de uma geração que carrega os princípios que nos trouxeram até aqui”.