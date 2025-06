Homem pede reconciliação em palco e mata mulher após show

Um homem foi preso suspeito de matar a ex-namorada a facadas na quinta-feira (12/6) em Solânea, na Paraíba. Segundo a Polícia Civil, o crime ocorreu após a vítima recusar um pedido para reatar o relacionamento, feito pelo suspeito durante um show de São João. Após sair da festa, o homem esperou a vítima passar pelo caminho de casa e a atacou.

Após o ataque, o suspeito foi para casa, trocou de roupa e retornou ao local do crime simulando estar prestando socorro à vítima.

A Polícia Militar foi acionada e realizou a prisão em flagrante. Ele foi conduzido à delegacia local e permanece custodiado, à disposição da Justiça, aguardando audiência de custódia.

O cantor Kelson Kizz, que recebeu o suspeito de feminicídio no palco, disse que está "chocado" e "sem dormir" após saber que a mulher foi assassinada. "De alguma forma a gente acaba se sentindo culpado, mesmo sabendo que não tinha o que fazer”, afirmou o artista nos stories do Instagram.

Como denunciar violência contra mulher?

Diversas instituições atuam no enfrentamento e na prevenção da violência contra a mulher. Além do trabalho da Polícia Militar e da Polícia Civil, há a atuação do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública, do Ministério das Mulheres, e também serviços da rede de atendimento e proteção.

Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher: unidades especializadas da Polícia Civil, que realizam ações de prevenção, proteção e investigação dos crimes de violência doméstica e violência sexual contra as mulheres, entre outros. Acesse os contatos das Delegacias Especializada de Atendimento à Mulher;

unidades especializadas da Polícia Civil, que realizam ações de prevenção, proteção e investigação dos crimes de violência doméstica e violência sexual contra as mulheres, entre outros. Acesse os contatos das Delegacias Especializada de Atendimento à Mulher; Governo Federal: ligue 180 para denúncias e informações sobre violência doméstica;

ligue 180 para denúncias e informações sobre violência doméstica; Polícia Militar: ligue 190;

ligue 190; Ouvidoria Nacional da Mulher do Conselho Nacional de Justiça: (61) 2326-4615;

(61) 2326-4615; Ouvidoria das Mulheres do Conselho Nacional do Ministério Público: (61) 3315-9476 (WhatsApp).

