Moraes dá 24 horas para Meta entregar dados de suposta conta clandestina de Cid

Nesta sexta-feira (13/6), o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, determinou que o Grupo Meta apresente no prazo de 24 horas as mensagens que supostamente foram trocadas pelo tenente-coronel e ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Barbosa Cid, em um perfil do Facebook.

Leia mais: Moraes questionou Cid em fevereiro sobre solicitação de cidadania portuguesa

O pedido de Moraes, atende o pedido da defesa de Mauro Cid, depois que uma matéria divulgada pela revista Veja aponta que o militar teria "mentido" durante seu depoimento no STF, na última segunda-feira (9/6), após afirmar que não teria feito uso de nenhuma rede social durante as investigações, que ele supostamente teria utilizado um perfil falso com o nome “Gabriela R” para a trocar de mensagens relacionadas ao processo da trama golpista.

A determinação de Moraes solicita também que o Grupo Meta encaminhe todas informações de dados cadastrais do perfil, como e-mail e número de telefone, a existência de outros logins vinculados, se os acessos foram feitos por computadores ou notebooks além de todas as mensagens enviadas e recebidas no período entre 1º de maio de 2023 e 13 de junho de 2025.