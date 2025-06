Banda brasiliense Capitão do Cerrado realiza show neste domingo

De volta aos palcos depois de 16 anos, os cinco integrantes da primeira formação da banda Capitão do Cerrado se reúnem no UK Music Hall neste domingo (15/6), às 20h. O show marca duas décadas do lançamento de A caminho do Sol, álbum de estreia do conjunto brasiliense. Os ingressos custam R$ 38,50.

O cenário de música autoral “perdeu a força”, na opinião do baixista de Nando Vieira, baixista do Capitão do Cerrado, e a presença digital se tornou “extremamente importante” para a existência de uma banda. “Na nossa época, já existia internet, mas os shows eram a principal forma de se divulgar um trabalho”, ressalta.

A caminho do Sol possibilitou participações no Porão do Rock, junto a nomes de expressão, como Titãs e Skank. “Esse álbum abriu muitas portas, com ele chegamos a uma maturidade musical que nos levou tocar em grandes festivais”, completa o baixista. Antes do primeiro disco, Capitão do Cerrado lançou os EPs Guerreiros do dia a dia, de 2001, e Capitão do Cerrado, de 2003, ambos com cinco músicas.

A partir deste retorno, “a ideia é compor e gravar novas músicas”, afirma Nando Vieira. Nos próximos 20 anos, ele espera que “a mensagem continue relevante para os fãs”. Os ingressos estão disponíveis no Sympla, e o show abre com DJ Maraskin.

Serviço:

Show da banda Capitão do Cerrado, neste domingo (15/6), no UK Music Hall (411 Sul), às 20h. Ingressos custam R$ 35 + taxa de R$ 3,50.

