Manifestações pró-Palestina tomam cidades brasileiras neste domingo (15/6)

Ato Basta de Genocídio na Palestina, organizado pela Frente Palestina São Paulo com apoio de movimentos sociais e parlamentares. Manifestantes pedem o fim do genocídio em Gaza e ruptura total de relações do Brasil com o Estado de Israel. Concentração na Praça Roosevelt, início do trajeto na rua da Consolação. - (crédito: IAN MAENFELD/ESTADÃO CONTEÚDO)