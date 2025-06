Belo Horizonte registra sensação térmica de -2 ºC neste domingo

O belo-horizontino continua dormindo com duas cobertas neste fim de semana, e deve seguir assim pelos próximos dias. Na manhã deste domingo (15/6), a temperatura voltou a cair, e a capital mineira teve o terceiro dia mais frio do ano, com apenas 8,8 ºC.A temperatura foi registrada às 6h30, na Região de Venda Nova. Em outra estação meteorológica, desta vez na Região Oeste, os termômetros marcaram 8,9 ºC às 7h, com destaque para a sensação térmica de -2,0 ºC.

Baixas temperaturas também foram registradas nas regiões Centro-Sul (10,3 ºC), Pampulha (10,4 ºC) e Barreiro (11,0 ºC).

O recorde do frio em Belo Horizonte neste ano continua sendo o da última sexta-feira (13), quando foram registrados 8,4 ºC na Estação Meteorológica do Cercadinho, na Região Centro-Sul.

A baixa temperatura é consequência de uma frente fria que se estabeleceu sobre o Sudeste brasileiro e deve continuar ao longo da próxima semana.

Menores temperaturas registradas em BH em 2025:

8,4 ºC - 13/6/2025 - 06h00 - Cercadinho

8,7 ºC - 12/6/2025 - 06h00 - Mangabeiras

8,8 ºC - 15/6/2025 - 07h00 - Venda Nova

9,4 ºC - 14/6/2025 - 05h00 - Oeste

12,1 ºC - 20/5/2025 - 06h30 - Venda Nova

12,3 ºC - 3/5/2025 - 06h05 - Mangabeiras

12,6 ºC - 14/5/2025 - 06h00 - Cercadinho

12,7 ºC - 15/5/2025 - 05h20 - Cercadinho

12,8 ºC - 21/5/2025 - 06h30 - Mangabeiras

13,0 ºC - 25/5/2025 - 06h00 - Cercadinho

13,1 ºC - 26/5/2025 - 06h00 - Pampulha

13,2 ºC - 19/5/2025 - 06h00 - Cercadinho

Fonte: Defesa Civil de Belo Horizonte