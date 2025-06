Humorista Bolachinha sofre acidente durante gravação de programa da Record

O humorista Paulo Sergio Miranda de Barros, conhecido pelo nome artístico Bolachinha, fraturou uma perna após sofrer acidente durante a gravação de um programa da rede Record, na última segunda-feira (16/6). Em vídeo registrado no hospital e publicado nas redes sociais, o artista afirma que está bem e que a equipe da emissora prestou o apoio necessário após o episódio.

Bolachinha se machucou ao cair de buraco durante o game show Acerte ou caia. Comandado por Tom Cavalcante, o objetivo do programa é fazer com que participantes respondam a perguntas a fim de não caírem em locais destinados a isso. A queda do humorista, porém, gerou uma lesão que necessitará de intervenção cirúrgica.

