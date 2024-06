Vaza valor dos cachês de novo reality de Tom Cavalcante

O programa da TV Record, "Acerte ou Caia", está prestes a estrear nas telinhas brasileiras! Faltando cerca de três meses para o novo quadro, o colunista Daniel Nascimento descobriu o valor dos cachês do reality apresentado pelo humorista Tom Cavalcante.

De acordo com fontes próximas ao colunista, os integrantes da primeira edição do programa vão receber um valor simbólico de R$ 2.500,00. A quantia representa uma ajuda de custo para os 176 participantes que vão integrar o game-show.

Ainda segundo Daniel, os participantes devem ser figuras já conhecidas nas telinhas. Além disso, os telespectadores da emissora devem se familiarizar com o formato do game, pois, é, basicamente, uma releitura do “Roleta Russa”, exibido entre 2002 e 2003 com a apresentação de Milton Neves.

Contudo, a Record vai precisar acertar no gosto do público para não cair na audiência. O programa mal começou e já está causando prejuízo na emissora. Isso porque o apresentador Tom Cavalcante precisou se ausentar, devido a um problema familiar.

Além disso, o programa estava sendo gravado em Buenos Aires, na Argentina e alguns participantes tiveram as passagens canceladas por conta do imprevisto. E, por essa razão, a emissora teve um grande prejuízo financeiro.

O cenário do Ahora Caigo, que será aproveitado pela Record e Tom Cavalcante para a gravação do Acerte ou Caiapic.twitter.com/wp1gQAua24 — Televisão Argentina (@tvargentina_) May 30, 2024