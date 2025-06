Morre Hélio Delmiro, ícone do jazz brasileiro, aos 78 anos

O músico Hélio Delmiro morreu, nesta segunda-feira (16/6), aos 78 anos, em Brasília, vítima de complicações decorrentes de diabetes e problemas renais. O falecimento representa uma grande perda para a música brasileira, especialmente para o jazz nacional, gênero ao qual o artigo dedicou a vida e o talento.

Leia também: Secretários do DF devem deixar Israel por via terrestre rumo à Jordânia

Natural do Rio de Janeiro, Hélio Delmiro iniciou a trajetória musical ainda na infância, influenciado pelos irmãos. Aos 5 anos, ganhou um cavaquinho de presente e, aos 14, se apaixonou pelo violão, mergulhando no universo da Bossa Nova. Na década de 1960, integrou o grupo Fórmula 7 e se apresentou em importantes programas de TV. A carreira dele decolou ao lado de ícones como Elizeth Cardoso, Clara Nunes, Elis Regina, João Bosco, Milton Nascimento, Sarah Vaughan e Tom Jobim, com quem gravou nos Estados Unidos e participou do Festival de Montreux em 1979.

https://www.correiobraziliense.com.br/webstories/2025/04/7121170-canal-do-correio-braziliense-no-whatsapp.html

Reconhecimento internacional e legado

Delmiro também se destacou no cenário internacional, tocando com músicos renomados como Dave Grusin, Jeremy Steig e Clare Fischer. Seu álbum Samambaia, lançado em 1981 com o pianista César Camargo Mariano, é considerado um marco da música instrumental brasileira. Em 1996, a apresentação dele ao lado de Guinga foi premiada como o Melhor Espetáculo Instrumental do Ano pelo jornal O Globo.

Nas redes sociais, o filho do músico, André Delmiro escreveu "Agora eu não tenho palavras. Em um outro momento eu faço algum outro post com palavras pensadas. As que posso dizer agora é esse é o melhor pai que eu poderia ter e ele também toca violão. Te amo por toda eternidade", finalizou.



Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por André Delmiro (@andredelmiro)

Leia também: Agência Espacial Europeia cria eclipse artificial capaz de durar até 6 horas

Nos últimos anos, Delmiro enfrentou sérios problemas de saúde, incluindo diabetes e insuficiência renal. Em setembro de 2024, amigos e colegas se reuniram no Teatro Rival Petrobras, no Rio de Janeiro, para um show beneficente em homenagem a ele, com a participação de 22 artistas, incluindo Fátima Guedes e Leandro Freixo. O evento visava arrecadar fundos para o tratamento médico e celebrar a contribuição de Hélio Delmiro à música brasileira.

Saiba Mais Brasil Especialistas contestam uso de dados sobre redução do desmatamento no Pampa

Especialistas contestam uso de dados sobre redução do desmatamento no Pampa Brasil As filmagens inéditas de Orson Welles em Ouro Preto encontradas por cineasta brasileira: 'Valor incalculável'

As filmagens inéditas de Orson Welles em Ouro Preto encontradas por cineasta brasileira: 'Valor incalculável' Brasil Corpus Christi é feriado ou ponto facultativo? Entenda origem da data e como funciona no Brasil

Corpus Christi é feriado ou ponto facultativo? Entenda origem da data e como funciona no Brasil Brasil Mulher é presa ao chamar homem de "bicha nojenta" em shopping de SP

Mulher é presa ao chamar homem de "bicha nojenta" em shopping de SP Brasil Manifestações pró-Palestina tomam cidades brasileiras neste domingo (15/6)

Manifestações pró-Palestina tomam cidades brasileiras neste domingo (15/6) Brasil SANA é o nome da nova arma para combater a obesidade