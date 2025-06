PF inicia atividades do Centro de Cooperação Policial Internacional da Amazônia

Os trabalhos do centro serão coordenados pela própria PF, mas também irão participar a Secretaria Nacional de Segurança Pública, com a Polícia Rodoviária Federal e a Força Nacional - (crédito: Divulgação Polícia Federal)

A Polícia Federal iniciou nesta terça-feira (17/6) os trabalhos do Centro de Cooperação Policial Internacional da Amazônia (CCPI Amazônia), em Manaus, no Amazonas. Focado no combate a crimes ambientais, tráfico de drogas e contrabando, serve como um local de articulação conjunta entre as forças de segurança pública brasileiras e de países vizinhos.



O objetivo do projeto é para que haja um intercâmbio de informações mais ágil, juntamente com o desenvolvimento de ações integradas no combate a crimes que se passem no bioma amazônico. Para isso, o CCPI terá representantes dos nove estados que compõem a Amazônia Legal e dos oito países que fazem parte da Carta de Belém — além do Brasil.

Os trabalhos do centro serão coordenados pela própria PF, mas também irão participar a Secretaria Nacional de Segurança Pública, com a Polícia Rodoviária Federal e com a Força Nacional.

Investimento

Considerada como uma das principais entregas do Plano Amazônia: Segurança e Soberania (Plano Amas), do governo federal, a operacionalização do projeto receberá uma parcela do valor investido no Plano Amas pelo Fundo Amazônia, gerido pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e sob a coordenação do Ministério do Meio Ambiente.

Do total de R$ 318,5 milhões aprovados pelo Fundo, o CCPI receberá um investimento de, aproximadamente, R$ 36,7 milhões em recursos não reembolsáveis. O valor será destinado ao aluguel do imóvel por três anos e para a aquisição de equipamentos, mobiliário, viatura e lanchas para as forças policiais.

Estados que compõem a Amazônia Legal:

Acre;

Amapá;

Amazonas;

Maranhão;

Mato Grosso;

Pará;

Rondônia;

Roraima;

Tocantins.

Países da Carta de Belém:

Brasil;

Colômbia;

Equador;

Guiana;

Peru;

Suriname;

Venezuela.

