Cantora brasileira morre após realizar cirurgia plástica na Turquia

A cantora mineira Ana Bárbara Buhr Buldrini, de 31 anos, morreu após realizar uma série de procedimentos estéticos em uma clínica particular em Istanbul, na Turquia. A brasileira estava na cidade localizada no noroeste do país para passar por rinoplastia, mamoplastia e lipoaspiração. No entanto, sofreu uma parada cardiorrespiratória e não resistiu. O caso aconteceu na última segunda-feira (16/6).

Nascida em Belo Horizonte, a vítima vivia na cidade de Maputo, em Moçambique, localizado na África Oriental. Lá, tinha a companhia do marido e também cantor Elgar Miles.

Ao portal g1, Elgar afirmou que eles foram juntos para a Turquia, na última sexta-feira (13/6), para realizar os procedimentos estéticos. De acordo com ele, a cirurgia foi realizada através de permuta — uma troca de serviços entre as duas partes.

Abdullah Emre Güner, diretor provincial de saúde de Istambul, confirmou à CNN que um processo legal foi iniciado para investigar o caso. A causa exata da morte será esclarecida após realização de autópsia.

Os médicos realizaram diversas manobras para tentar salvar a vida de Ana Bárbara, mas ela não resistiu.

Confusão

A cirurgia, inicialmente marcada para acontecer na quarta-feira (18/6), acabou antecipada, para domingo (15/6), a pedido do próprio cirurgião. Tudo ocorreu em meio a uma série de comportamentos anormais da equipe médica responsável pelos procedimentos, de acordo com o noivo.

Em entrevista à CNN, Elgar, que também era empresário da esposa, contou que eles conheceram a família do médico um dia depois de chegarem, no sábado. Durante o encontro, afirma ter, junto das companhias, consumido bebidas alcoólicas. No entanto, não sabia que a operação aconteceria um dia depois.

Leia mais: Cantora de forró morre aos 36 anos durante tratamento contra câncer



"Nós sabíamos do processo e dos cuidados que tínhamos que ter antes da cirurgia. De maneira alguma que seríamos negligentes de ter aceito sair no sábado com o próprio doutor, consumindo bebidas alcoólicas, se soubéssemos que a operação aconteceria no domingo", contou.

Já no dia da operação, o casal foi à clínica com o objetivo de conhecer o espaço. Lá, ouviram do médico responsável que uma cirurgia marcada para aquele mesmo dia havia sido cancelada. Ana Bárbara foi, então, instruída a realizar os exames pré-operação de maneira imediata.

Questionamentos por parte do casal ocorreram diante de um potencial alto risco da realização da cirurgia naquele momento. Apesar disso, o médico reforçou confiança e segurança diante da situação. Às 19h, Buldrini entrou na sala de cirurgia. A previsão era de que a operação tivesse de seis a sete horas de duração.

O marido recebeu a informação de que a cirurgia já estava em vias de ser concluída às 22h30. Às 2h, Elgar foi informado de que a esposa passava bem, apesar de mostrar sintomas de preocupação e nervosismo pela demora. Uma hora dopeis, foi orientado a descer ao térreo para a entrada do local. Lá, encontrou policiais, médicos e o dono do hospital. Foi quando recebeu a notícia de que Ana estava morta.

Leia mais: O único brasileiro na lista dos 50 melhores restaurantes do mundo

"Falaram para eu ir para o quarto, os assistentes estavam agindo de forma estranha. Fiquei 1h15 esperando recebê-la. Desci para o térreo e um médico falou que o coração dela estava batendo de forma lenta, outro já disse que ela já estava morta", contou.

Através do Consulado-Geral do Brasil em Istambul, o Ministério das Relações Exteriores afirmou já ter consciência do caso. Além disso, permanece à disposição para dar assistência à família de Ana Bárbara.