Elevador despenca em hospital particular de Salvador e deixa funcionários feridos

Duas funcionárias ficaram feridas após a queda de um elevador de serviço dentro do Hospital Português, unidade particular localizada no bairro da Graça, em Salvador. O acidente ocorreu na noite de quinta-feira (19/6), quando o equipamento despencou do pavimento térreo para o subsolo.

Segundo informações divulgadas pela TV Bahia, uma das vítimas sofreu fraturas no pé e na bacia e precisou passar por cirurgia. Ela permanece internada, com quadro estável. A outra colaboradora recebeu alta na manhã desta sexta-feira (20/6) e segue em recuperação em casa.

O Correio tentou contato com o Hospital e com a empresa TKE Elevadores, responsável pela manutenção do equipamento. No entanto, até a publicação desta reportagem, não obtivemos resposta.