Filho de apresentadora da Globo é diagnosticado com leucemia

Mara Pinheiro, 47 anos, apresentadora do MG2, da TV Globo, relatou que o filho Hércules, 4 anos, foi diagnosticado com leucemia. A doença foi descoberta por meio de exames de rotina. A criança já iniciou os protocolos de tratamento.

A jornalista disse que o diagnóstico foi um "choque" para a família. "Essa criança assintomática, ativa, esse menino que come bem, que pratica esportes, extremamente alegre, feliz, carismático, foi diagnosticado com leucemia", citou.

No entanto, aos poucos Mara foi entendendo que o diagnóstico não é uma sentença. "A caminhada pode ser desafiadora, mas tem muita gente segurando nas nossas mãos. São várias correntes de amor e fé que nos fortalecem em todos os momentos", afirmou a jornalista, em vídeo publicado na quinta-feira (19/6).

"Por enquanto não saberei dizer a vocês qual a manchete do dia... Estamos focados na notícia que mais quero dar: a da cura. E ela virá, afinal de contas, nosso filho é um Hércules. Dentro do possível, informarei sobre o andamento do tratamento", acrescentou.



Segundo o Instituto Nacional do Câncer (Inca), leucemia é câncer nas células sanguíneas da medula óssea. "Na leucemia, uma célula sanguínea que ainda não atingiu a maturidade sofre uma mutação genética que a transforma em uma célula cancerosa. Essa célula anormal não funciona de forma adequada, multiplica-se mais rápido e morre menos do que as células normais. Dessa forma, as células sanguíneas saudáveis da medula óssea vão sendo substituídas por células anormais cancerosas", destaca.

