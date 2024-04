Personal descobre leucemia e pede ajuda para remédio de R$ 90 mil

Há cerca de duas semanas, a vida de Fernanda Robinson, 42 anos, sofreu uma reviravolta após receber o diagnóstico de leucemia. Tudo começou na Semana Santa, quando a personal trainer do Distrito Federal passou a sentir dores musculares e fraqueza no corpo. Na manhã de 2 de abril, a atleta passou por uma consulta e teve a confirmação da equipe médica para o câncer. Desde então, Nanda, como é mais conhecida pelos amigos, está internada no Hospital de Base à espera de um transplante de medula. Enquanto aguarda pela cirurgia, ela precisa tomar um remédio que custa R$ 90 mil a caixa, valor este quase que impossível de arcar.

Apaixonada pela educação física, Fernanda levava uma vida ativa e saudável e costumava publicar os treinos dela e dos alunos nas redes sociais. A professora, que é mãe de uma menina de 10 anos, se preparava para competir em uma prova de fisiculturismo, na categoria Bikini, em julho. “Comecei a sentir dores musculares e fraqueza inicialmente na Semana Santa, mas como estava em preparo imaginei que fosse por conta do treinamento intensivo”, contou.

Em 31 de março, em um almoço de família, a personal se queixou de fortes dores no quadril e nas costas, mas achou que fosse devido ao treinamento das poses para o concurso. No entanto, no mesmo dia, Nanda notou que a gengiva começou a sangrar e se preocupou. Ela relata ter ido à uma clínica no Areal para fazer um teste de dengue, mas deu negativo. Desconfiada do resultado, a professora fez um hemograma completo em outro consultório e encaminhou os exames a uma aluna, que é médica.

“Minha aluna me ligou imediatamente e pediu para eu correr para o hospital. Ela tinha conseguido uma consulta no ambulatório. Chegando lá, fizemos a triagem e logo a médica me deu o diagnóstico de leucemia”, detalhou.

Tratamento

Desde 2 de abril, quando foi internada, Fernanda já passou por sete sessões de quimioterapia e, agora, está na fase de cuidados para evitar infecções ou bactérias. Até receber o transplante, a personal terá que arcar com R$ 90 mil por mês com uma caixa de remédio para o tratamento.

“Vou começar o tratamento amanhã. Graças a Deus, tenho uma caixa desse remédio aqui, que veio de um doador, mas é só essa. Vamos recorrer à Justiça, mas precisamos de ajuda. Tenho minha profissão, uma filha, uma vida super saudável. Como sou profissional liberal, só ganho se eu trabalho. Graças a Deus, está havendo um mover que está sendo meu combustível para eu seguir firme. Sou muito temente a Deus e, agora, preciso muito de ajuda”, desabafou a personal ao Correio.

Aos que puderem ajudar com o tratamento, os depósitos podem ser feitos via PIX para o telefone: 61 986591868 (Fernanda Robinson) - Nubank.