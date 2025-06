Rajadas de vento causam estragos em SP e cancelamentos de voos em Guarulhos

Na capital, as condições meteorológicas adversas impactaram as atividades do maior aeroporto do país e da América do Sul. As fortes rajadas de vento obrigaram o cancelamento de 12 partidas e 10 chegadas, segundo informações publicadas pelo portal g1.globo - (crédito: Andomenda - wikimedia commons)

Uma onda de adversidades climáticas causou diferentes consequências no estado de São Paulo, nesta segunda-feira (23/6). Ventos de até 65km/h foram responsáveis por provocar cancelamentos e alterações de voos no aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo, além de derrubar uma arena montada para eventos em Bertioga, na Baixada Santista.

Na capital, as condições meteorológicas adversas impactaram as atividades do maior aeroporto do país e da América do Sul. As fortes rajadas de vento obrigaram o cancelamento de 12 partidas e 10 chegadas, segundo informações publicadas pelo portal g1, em contato com a concessionária GRU Airport, responsável pelo terminal. O vento é prejudicial pela capacidade de dificultar pousos e decolagens.

"A concessionária segue monitorando a situação em tempo real e mantém comunicação constante com as companhias aéreas, a fim de minimizar os transtornos aos passageiros", informou a concessionária ao portal.

A companhia aérea Gol, por meio de nota, informou que dois voos foram alterados. O primeiro, que partiu de Buenos Aires, na Argentina, foi para o Galeão, no Rio de Janeiro. Depois de ser reabastecido, partiu para Guarulhos. Um segundo, saído de Foz do Iguaçu, no Paraná, foi realocado para o Aeroporto de Viracopos, em Campinas.

No litoral, rajadas de vento de até 63 km/h provocaram não só o desabamento de uma tenda de eventos. Derrubaram, também, uma placa da agência bancária Santander, que caiu em cima de um carro estacionado, ainda em Bertioga. Ninguém se feriu.

Em Santos, galhos de árvores de grande porte caíram na Avenida Siqueira Campos, no bairro Macuco. A Praça dos Palmares também precisou de remoção dos objetos. Equipes da Coordenadoria de Paisagismo (Copaisa) foram acionadas para fazê-lo.

Alerta climático

O estado de São Paulo se prepara para enfrentar uma forte frente fria. No último domingo (22/6), a Defesa Civil emitiu um comunicado para alertar sobre frio intenso e temporais durante a semana. De acordo com o órgão, a frente fria, em avanço, deve provocar chuvas de alta intensidade, ventos fortes e granizo. As temperaturas devem cair entre esta terça (24/6) e quarta-feira (25/6).