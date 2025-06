Operação Queimadas será anunciada essa semana pela PF

A espécie é nativa da América do Sul, encontrada na Amazônia. E sofre com as queimadas que atingem as matas. - (crédito: Divulgação Lucas Landau - Greenpeace )

A Polícia Federal (PF) irá anunciar nesta semana a Operação Queimadas, cujo objetivo é monitorar e combater incêndios criminosos nos biomas Pantanal e Amazônia. Os polos de atuação conjunta serão instalados nos estados do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Acre, Rondônia, Amazonas e Pará para intensificar as investigações, seguindo modelo adotado no ano passado pela instituição. A PF deverá informar detalhes da Operação durante anúncio que será feito nesta semana.

As operações de combate às queimadas e desmatamento ilegais foram realizadas em anos anteriores. A atuação da PF resultou em um crescimento de inquéritos policiais de 42 em 2023 para 130 em 2024.

Além disso, as 272 operações realizadas em no ano passado, no âmbito da Diretoria da Amazônia e Meio Ambiente (Damaz/PF), resultaram na descapitalização das organizações criminosas, mensurada em mais de R$ 2 bilhões. No mesmo ano foram expedidos 862 mandados de busca e apreensão e de 136 prisões. Durante as operações, 978 maquinários e 675 dragas na Amazônia Legal foram destruídas.



Segundo o MapBiomas, entre janeiro e dezembro de 2024 mais de 30,8 milhões de hectares foram queimados no país, um aumento de 79% (ou 13,6 milhões de hectares) em relação ao ano de 2023. Os dados do Monitor de Fogo do órgão apontam ainda que três em cada quatro hectares queimados (73%) foram de vegetação nativa.

Dos seis biomas brasileiros, o mais afetado em 2024 foi a Amazônia, com 17,9 milhões de hectares queimados, o que representa mais da metade de toda área queimada no Brasil no ano passado e é uma extensão maior do que o total queimado no país inteiro em 2023. Em seguida, o Cerrado registrou no mesmo período 9,7 milhões de hectares queimados.

O Pantanal, embora tenha sido o bioma menos afetado entre os três, com as queimadas, o número de 1,9 milhão de hectares afetados pelo fogo representou um aumento de 64% em relação à média dos últimos 6 anos.