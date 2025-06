Dia mais frio do ano: municípios de SC sofrem com temperaturas de até -8,16ºC

As paisagens no estado foram transformadas. Em Bom Jardim da Serra, um chafariz de água ficou congelado ao amanhecer. Sincelos também foram vistos - (crédito: Divulgação/Wagner Urbano prefeitura de São Joaquim)

O dia mais frio do ano no estado de Santa Catarina teve forte repercussão nas redes sociais. Registrado nesta terça-feira (24/6), o estado sofreu com clima adverso, que alcançou a temperatura mínima de -8,16 ºC. Os índices mais baixos foram registrados nas cidades de Urupema, na Serra, e Urubici.

As paisagens no estado foram transformadas. Em Bom Jardim da Serra, um chafariz de água ficou congelado ao amanhecer. Sincelos também foram vistos. O fenômeno diz respeito a pedaços de gelo suspensos, tanto em árvores quanto em beiras de locais como telhados, por exemplo. Houve, inclusive, registro de neve, na semana passada, no dia 21 (sábado).

Veja, a seguir, alguns registros:

Faz frio em Santa Catarina



???? ???? pic.twitter.com/ixUbQfxVuy — Casagrande (@CasagrandeLRCM) June 24, 2025

Karaio... Sensação térmica de -13ºC agora em Santa Catarina. pic.twitter.com/CG3lqIpfWf — del-mu (@delmub) June 24, 2025

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por DICAS DE VIAGEM E TURISMO EM SANTA CATARINA (@euamosc)

???? Recorde de frio em Santa Catarina nesta terça-feira! Urupema alcançou -8,06°C às 4h, menor temperatura do ano no estado. Geada negra, gelo na pista da Serra do Rastro e temperaturas negativas em Chapecó. Cuidado ao sair de casa! ??????? — billy (@matheusgraboski) June 24, 2025

Que frio está aqui em Santa Catarina ???????????? — Ge.Panisson (@GePsicologa) June 23, 2025

Foi o município de Urupema o dono da menor temperatura. Às 4h, os termômetros registraram a temperatura de oito graus celsius negativos. A sensação térmica, todavia, chegou a -29ºC. O local que presenciou o sincelo, Urubici, amanheceu com -6,8ºC.

Frio gerou congelamento em pista

Localizada no sul do estado, a Serra do Rio do Rastro, um dos conjuntos de montanha em Santa Catarina, foi interditada na manhã desta terça-feira (24/6). O motivo foi a formação de gelo na pista da rodovia. Rajadas de vento no local chegaram a velocidade de 100 km/h.

O bloqueio foi feito por motivos de segurança. Por meio de nota, a Polícia Militar Rodoviária (PMRv) recomendou atenção aos motoristas.