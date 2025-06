Brasil tem alerta de tempestade, frio extremo e geada negra até sexta-feira

Geada Negra atinge sul do país e põe em risco plantações no Paraná - (crédito: Valdelino Pontes/Governo do Paraná)

Uma frente fria sobre áreas do Sul do Brasil deve provocar chuvas e derrubar as temperaturas no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, e Paraná, além de Mato Grosso do Sul, São Paulo, sul do Rio de Janeiro, sudoeste do Mato Grosso e até em áreas do sul de Rondônia e do Acre.

Segundo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a condição de geada deve permanecer na quarta-feira (25/6) e a queda de temperatura deverá ser sentida na faixa sul de Goiás; Triângulo Mineiro, Zona da Mata, sul de Minas Gerais e em todo o Rio de Janeiro e sul do Espírito Santo.

Há um alerta laranja de perigo para onda de frio válido até sexta-feira (27/6) em áreas de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O Paraná também está em alerta laranja por causa do declínio de temperatura. O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná alertou possibilidade de "geada negra" de forma pontual em municípios do centro-sul e sudeste do Paraná. "Esse fenômeno é caracterizado pelo congelamento da seiva das plantas, o que provoca um aspecto escuro de necrose, podendo levar a perda de plantações", explica.





Para quarta, há previsão de geada forte no Centro-Sul e Sudoeste (regiões de São Mateus do Sul e União da Vitória). As temperaturas seguem baixas, com 0°C na maioria dos municípios, mas com registros negativos mais de forma pontual, especialmente nas regiões de Pato Branco, Palmas, General Carneiro, Guarapuava, Palotina, Assis Chateaubriand e Cascavel.



O Distrito Federal está em alerta amarelo, que significa perigo potencial de declínio de temperatura. Além do DF, esse alerta é válido para o Centro Goiano, Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Leste Goiano, Central Mineira, Zona da Mata, Centro-Sul Mato-grossense, Vale do Acre, Sul Goiano, Nordeste Mato-grossense, Oeste de Minas, Campinas, Sul/Sudoeste de Minas, Sul Espírito-santense, Central Espírito-santense, Campo das Vertentes, Ribeirão Preto, Sudeste Mato-grossense, Leste Rondoniense, Metropolitana de Belo Horizonte, Sul Fluminense, Vale do Paraíba Paulista, Noroeste Fluminense, Noroeste Goiano, Baixadas, Centro Fluminense, Norte Mato-grossense, Sudoeste Amazonense, Sudoeste Mato-grossense, Metropolitana do Rio de Janeiro, Sul Amazonense, Madeira-Guaporé, Norte Fluminense, Norte Goiano, Vale do Juruá, e Noroeste de Minas.

Em caso de baixas temperaturas, o Ministério da Saúde recomenda hidratar-se bem, pois embora seja menos perceptível no frio, a desidratação ainda pode ocorrer. Então, é aconselhável beber bastante água e evitar bebidas alcoólicas, que podem aumentar a perda de calor corporal.

Além disso, para reter o calor corporal, é recomendável se vestir em camadas para se proteger das baixas temperaturas e usar roupas térmicas, casacos, luvas, gorros e cachecóis para resguardar as extremidades, que perdem calor mais rapidamente. O frio também pode causar ressecamento da pele, por isso é recomendável utilizar hidratantes para evitar rachaduras e irritações.

