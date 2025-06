Mega-Sena: ganhador mineiro já retirou o prêmio de R$ 127 milhões

O apostador de Matozinhos, na Grande BH, que acertou as seis dezenas do concurso 2.878 da Mega-Sena, sorteado no sábado (21/6), já retirou o prêmio de R$ 127 milhões. O valor foi resgatado nesta terça-feira (24/6) em uma agência da Caixa Econômica Federal.

A informação foi confirmada pelo banco. Porém, a identidade do apostador não foi revelada pela instituição.

Os números sorteados no concurso 2.878 da Mega-Sena foram: 15 - 16 - 43 - 46 - 47 - 51. De acordo com a Caixa, 116 apostas acertaram cinco dezenas e vão receber R$ 75 mil cada. Quem fez a quadra ganha R$ 1.349,50.

Em Matozinhos, os moradores estão curiosos para saber quem é o sortudo que fez uma aposta simples e ficou milionário. O Estado de Minas esteve na cidade, no domingo (22/6), e entrevistou moradores interessados em saber quem seria o mais novo milionário.

Resgate do prêmio

Os prêmios da Mega-Sena podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, o ganhador precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.