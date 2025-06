Professora ‘cola’ dados de cartões de crédito de colegas e é presa

Uma professora de 29 anos foi presa em flagrante na tarde desta segunda-feira (23/06), por volta das 17h, após ser acusada de furtar dados de um cartão de crédito de uma colega de trabalho na Escola Classe 308 Sul.

Segundo informações preliminares, a ocorrência, registrada como furto mediante fraude, teve início quando a suspeita fotografou o cartão de crédito da vice-diretora da instituição de ensino. Tudo foi flagrado por câmeras de segurança presentes na sala da funcionária. Veja:

Com os dados em mãos, a professora teria tentado realizar compras online. A Polícia Civil (PCDF) autuou a mulher em flagrante. No entanto, após o pagamento de fiança, ela foi liberada.

As investigações apontam que a suspeita se envolveu em crimes semelhantes no passado.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular?

Em nota, a Secretaria de Educação (SEEDF) informou que, assim que comunicada sobre o incidente, "adotou as providências cabíveis". A medida principal foi o desligamento imediato da professora. "A docente teve o vínculo encerrado imediatamente após a sua prisão, conforme previsto nos procedimentos administrativos aplicáveis a esse tipo de situação", disse.

A pasta reforçou seu compromisso com a elucidação do ocorrido, afirmando que "o caso segue sendo acompanhado". A Secretaria de Educação afirmou ainda que "permanece à disposição das autoridades competentes para colaborar com o que for necessário".