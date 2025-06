Prefeito de Palmas é preso em nova fase da Operação Sisamnes

A Polícia Federal prendeu, nesta sexta-feira (27/6), o prefeito de Palmas Eduardo Siqueira Campos (Podemos), no âmbito da Operação Sisamnes. A ação investiga um suposto esquema de venda de sentenças judiciais e o vazamento de informações sigilosas provenientes de inquéritos em tramitação no Superior Tribunal de Justiça (STJ). O mandado de prisão foi expedido pelo ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Ao todo foram cumpridos três mandados de prisão preventiva, três de busca e apreensão e outras medidas cautelares na capital tocantinense. Entre os alvos também estão juízes estaduais e um sobrinho do governador Wanderlei Barbosa (Republicanos), já investigado em fases anteriores da operação.

Siqueira Campos já havia sido alvo da PF em 30 de maio, na 9ª fase da Operação Sisamnes, quando sua residência foi vasculhada e seu passaporte, apreendido. Na época, a PF chegou a solicitar a prisão preventiva do prefeito, mas o pedido foi negado por Zanin. No entanto, após a análise de mensagens obtidas em seu celular, os investigadores reforçaram os indícios de participação no esquema, e o ministro decidiu pela prisão.

Outro investigado é um advogado de Brasília, suspeito de repassar ilegalmente informações sigilosas de inquéritos em andamento no STJ. O nome não foi divulgado oficialmente. Os mandados foram todos autorizados pelo STF.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Em março, a PF já havia prendido Thiago Marcos Barbosa de Carvalho, advogado e sobrinho do governador do Tocantins. Ele foi detido na Casa de Prisão Provisória de Palmas, também por suspeita de envolvimento no esquema. O procurador de Justiça Ricardo Vicente da Silva foi alvo de busca e, posteriormente, exonerado do Ministério Público do Estado.

A operação de maio também apurava privilégios ilegais concedidos a Thiago de Carvalho. O então secretário estadual de Cidadania e Justiça, Deusiano Pereira de Amorim, deixou o cargo após defender no STF a transferência do preso para uma sala especial no Comando-Geral da Polícia Militar, o que foi negado pelo Supremo.

Leia também: Operação no DF e mais 2 estados apura esquema de venda de decisões judiciais

Em outra frente da investigação, deflagrada em agosto de 2024, desembargadores do Tribunal de Justiça do Tocantins (TJTO) também foram alvos da PF por suspeita de venda de decisões judiciais e lavagem de dinheiro. Na ocasião, foram cumpridos dois mandados de prisão preventiva e diversos de busca e apreensão, autorizados pelo STJ.

Leia também: Juiz de MT é afastado por suspeita de venda de sentenças e tem R$ 30 milhões bloqueados



Entre os presos estão Thales André Pereira Maia, filho do desembargador Helvécio de Brito Maia Neto — ex-presidente do TJTO — e o advogado Thiago Sulino de Castro, ligado ao gabinete de uma desembargadora. Helvécio foi afastado do cargo por ordem do STJ.

A lista de investigados inclui 53 pessoas físicas e jurídicas. Entre elas, a presidente do TJTO, Etelvina Maria Sampaio Felipe; a vice-presidente, Ângela Maria Ribeiro Prudente; a desembargadora Angela Issa Haonat; e o desembargador João Rigo Guimarães, atual presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins (TRE-TO).

Também estão na mira da PF os juízes José Maria Lima, Marcelo Eliseu Rostirolla, Océio Nobre da Silva e Roniclay Alves de Moraes. Em um dos endereços ligados ao desembargador João Rigo Guimarães, em Araguaína (TO), os agentes encontraram armamentos, incluindo ao menos duas espingardas.

O Correio entrou em contato com a defesa do prefeito. O espaço segue aberto para manifestação.