DATA DAY reúne jornalistas para debater dados e IA no jornalismo brasileiro

A Associação Nacional de Jornais (ANJ) realiza em 1º de julho, das 8h às 18h30, na ESPM TECH, em São Paulo, a 3ª edição do DATA DAY, o principal evento brasileiro dedicado ao uso de dados e inteligência artificial no jornalismo. Com o tema Modelos de negócios com utilização de dados e IA, o encontro reúne especialistas e líderes de empresas de comunicação de todo o país.

Entre os destaques da programação estão cinco cases de sucesso de veículos associados à ANJ, divididos em categorias como Redação, Mercado Anunciante, Mercado Leitor e Estratégias Digitais. Participam nomes de peso como Camila Marques (Folha de S.Paulo), Erick Bretas (Estadão S/A), Ricardo Mendes (O Globo) e Elaine Silva (Rede Gazeta), com moderação de representantes dos comitês da ANJ.

A programação do evento está repleta de painéis que exploram temas fundamentais para o futuro do jornalismo, com destaque para o impacto da inteligência artificial, a inovação nos modelos de negócios e as novas estratégias de engajamento com o público. A abertura, às 9h, contará com a presença de líderes do setor, como Débora Huertas (Estadão), Dalton Pastore (ESPM) e Marcelo Rech (ANJ), seguida por debates com especialistas renomados como Pedro Doria e Lucio Mesquita.

Ao longo do dia, cases práticos, como os apresentados por O Povo, Folha de S.Paulo, Roma News e O Globo, proporcionarão uma visão concreta das transformações em curso no mercado leitor e no ambiente digital. A programação também contempla momentos de networking e trocas informais, como os intervalos para café e o almoço patrocinado pelo Google News Initiative, reforçando o caráter colaborativo do encontro.

A gigante Google também participa, por meio de Fabiana Zanni, head de parcerias de notícias no Brasil, com um painel sobre o papel da IA em novos modelos de negócios jornalísticos.

O evento é organizado pelos comitês de Estratégias Digitais e Mercado Leitor da ANJ e conta com patrocínio da Google News Initiative, Chartbeat+Tubular, apoio da ESPM-Jornalismo e plataforma oficial Sympla. As inscrições para o público já estão encerradas, mas a imprensa pode se credenciar até 30/06.

Serviço:

3º DATA DAY – ANJ

Quando: 1º de julho de 2025, das 8h às 18h30

Onde: ESPM TECH – Rua Joaquim Távora, 1240, Vila Mariana, São Paulo (SP)

Inscrições encerradas

Imprensa: Credenciamento até 30/06, 14h – helio.gama@anj.org.br