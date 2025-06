Morre o jornalista gaúcho Ruy Carlos Ostermann

Morreu na noite desta sexta-feira (27), em Porto Alegre, o jornalista e cronista Ruy Carlos Ostermann. O profissional, de 90 anos, estava internado desde maio e teve o falecimento causado por complicações causadas por uma pneumonia.

Ostermann é um dos grandes nomes da imprensa gaúcha. O Professor, como era conhecido, iniciou sua carreira como cronista na Folha da Manhã e Folha da Tarde em 1962. Depois, em 1978, foi para a Rádio Gaúcha, onde chefiou o departamento de esportes da emissora. Durante 33 anos, participou e chegou a ancorar o programa Sala de Redação, um dos mais tradicionais da rede.

O Grêmio lamenta profundamente o falecimento do jornalista Ruy Carlos Ostermann. Um dos maiores nomes da história da imprensa esportiva brasileira, e dono de um estilo único, Ruy contou as glórias do nosso esporte com competência e elegância. Nos solidarizamos com a família e… pic.twitter.com/JIxFes5fEK — Grêmio FBPA (@Gremio) June 28, 2025

Outro ponto marcante da sua carreira foi a Seleção Brasileira. Ostermann cobriu 13 Copas do Mundo, entre 1966 e 2014 e, em 2022, escreveu o livro “Felipão – A alma do penta”. Além disso, o jornalista também escreveu obras sobre Grêmio e Internacional.

O Rio Grande do Sul se despede de um dos maiores comunicadores de sua história. ???? Faleceu nesta sexta-feira, aos 90 anos, Ruy Carlos Ostermann, jornalista e cronista de brilhante trajetória na imprensa gaúcha. O Professor cobriu 13 Copas do Mundo, e também escreveu o livro “Meu… pic.twitter.com/zoWVWdxd5C — Sport Club Internacional (@SCInternacional) June 28, 2025

Fora dos esportes, o Professor era formado em Filosofia e chegou a lecionar Letras na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. No âmbito político, Ostermann teve dois cargos como deputado estadual nos anos 80 e, no mesmo período, assumiu como secretário de Ciência, Tecnologia e Educação.

