Carreta atropela carro parado e dois morrem em acidente na GO-080

Duas pessoas morreram e duas ficaram feridas após acidente na rodovia GO-080, no município de Nerópolis. Acidente aconteceu por volta das 11h desta sexta-feira (27/6), quando uma carreta colidiu com a traseira de um carro de passeio com quatro pessoas. Em nota, a Polícia Militar conta que o veículo de pequeno porte estava parado na estrada em decorrência de uma operação da PM que auxiliava a travessia de um grupo de romeiros.

“Durante a execução do procedimento de segurança viária, um veículo de grande porte não conseguiu frear a tempo e colidiu com os automóveis que aguardavam a liberação da via”, diz o texto.

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) foi acionado para atender à ocorrência. Segundo a corporação, duas pessoas morreram no local. As outras duas vítimas foram encontradas presas às ferragens do veículo e encaminhadas ao Hospital Sagrado Coração de Jesus em estado grave. A reportagem tentou contato com a unidade de saúde, que não respondeu à demanda até a última atualização.

O motorista do caminhão, também em estado grave, foi encaminhado para Goiânia. Após a colisão, ele perdeu o controle do volante e o veículo caiu em um barranco.

As vítimas, todas do sexo masculino, ainda não foram identificadas. Procurada, a prefeitura de Nerópolis informou que ainda não tem informações sobre a identidade dos passageiros.