Homem tenta fugir de viatura da PM e cena viraliza nas redes sociais

O suspeito de assassinar Luiz Carlos Ferreira da Silva protagonizou uma cena inusitada na noite de quinta-feira (26/6), em Porto Velho (RO). Identificado pela polícia como Melquisedeque Bastos tentou fugir da viatura da Polícia Militar momentos após ser preso. Ele conseguiu romper as algemas e saltar do camburão, mas a fuga durou poucos segundos. A ação foi gravada em vídeo e rapidamente viralizou nas redes sociais.

As imagens mostram o exato momento em que Melquisedeque escapa da parte traseira da viatura e tenta correr, surpreendendo até mesmo os policiais. Assim que a porta do compartimento é aberta, ele salta e inicia a fuga. Durante a fuga, o suspeito pulou muros e cercas, o que resultou em diversos ferimentos pelo corpo. Mesmo machucado, tentou despistar os policiais, mas foi recapturado em pouco tempo.

Segundo informações da Polícia Militar, o suspeito havia conseguido quebrar as algemas enquanto estava dentro do camburão. Os agentes agiram de forma imediata e conseguem contê-lo no chão, imobilizando-o e reconduzindo-o à viatura.

Luiz Carlos Ferreira da Silva foi encontrado morto no bairro Mocambo, com marcas de tiros. A arma utilizada no crime ainda não foi localizada. No entanto, roupas e objetos pessoais de Melquisedeque foram encontrados em imóveis ligados à sua família. O suspeito vai responder por homicídio, disparo de arma de fogo em via pública e tentativa de fuga após prisão.