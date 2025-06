Sete estados serão atingidos por onda de frio, alerta Inmet

Uma onda de frio deve atingir sete estados brasileiros na noite deste domingo até a segunda-feira (30/6), de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Segundo o órgão, essa queda maior forte na temperatura deve atingir os estados de Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Mato Grosso e Rondônia.

O alerta de onda de frio vale até as 23h59 desta segunda (30) e indica que a temperatura pode cair para menos de 5 graus Celsius (ºC). Somado à essa movimento, o Inmet identificou a possibilidade de ventos mais fortes no litoral de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, onde foram emitidos alertas laranjas, que é o segundo maior na escala de gravidade.

O primeiro alerta, de ventos costeiros, vale até as 03h da madrugada desta segunda-feira, e indica que pode haver grande movimentação de dunas de areia sobre construções da orla e vale para a Grande Florianópolis, a Região Metropolitana de Porto Alegre, o Sul Catarinense, o Sudeste Rio-Grandense, o Vale do Itajaí e o Nordeste Rio-Grandense.

Além do frio e dos ventos mais fortes, o Inmet já tinha alertado no último sábado para chuvas intensas neste fim de semana em, ao menos, cinco estados brasileiros: Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.