Juiz faz desabafo emocionante nas redes no Dia do Orgulho LGBTQIAP+

Em celebração ao Dia Internacional do Orgulho LGBTQIAP+, comemorado neste sábado (28/6), o juiz de Direito e professor Francisco Tojal, de Pernambuco, publicou uma mensagem comovente nas redes sociais, refletindo sobre a trajetória de autoconhecimento, aceitação e coragem. A declaração, acompanhada de um vídeo, repercutiu nas redes sociais.

Tojal compartilhou que por muito tempo teve medo de mostrar quem era por completo: “Medo de não ser amado, de não ser aceito. Medo de que, ao mostrar quem eu sou, o mundo fechasse as portas que eu tanto lutei para abrir”, disse.

No texto publicado no feed, o juiz questiona: “Você tem orgulho de ser quem é? Por muito tempo eu persegui essa resposta”. Ele narra que esse orgulho não surgiu facilmente — foi construído sobre dor, silêncio, fé e apoio: “Foi preciso coragem, de muita força da espiritualidade e do apoio de muita gente querida e amada para que eu me olhasse no espelho e pudesse dizer hoje: eu me orgulho de ser quem sou”, declarou.

O magistrado também destacou a importância de referências culturais e espirituais nesse processo de transformação. “O orgulho nasceu da música, dos livros que me salvaram, que me ensinaram que havia outros mundos possíveis. Hoje eu sei que o meu corpo é político, que o meu amor é sagrado, e que a minha existência é legítima", afirmou.

Em um tom de resistência e esperança, Tojal celebrou as conquistas da comunidade LGBTQIAP+ e homenageou quem veio antes: “Celebro quem resistiu antes de mim e celebro ainda quem está tentando buscar forças para ser”. Ele concluiu com uma mensagem de incentivo: “A nossa revolução é o amor, e o amor nunca, jamais, deveria ter que ser um ato de coragem. Mas já que é, que seja para pessoas corajosas e livres”, finalizou.

Confira a publicação: