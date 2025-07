Família morta em acidente em rodovia seguia para consulta médica

As quatro vítimas que morreram em um acidente na BR-262, na altura de Bela Vista de Minas (MG), Região Central do estado, na manhã de segunda-feira (30/6), estavam a caminho de uma consulta médica em Belo Horizonte. O bebê de oito meses, arremessado para fora do veículo, estava com suspeita de uma doença nos rins e estava sendo levado ao hospital pelos pais e por um motorista da prefeitura do município de Muniz Freire, no sul do Espírito Santo.

O acidente, uma colisão frontal entre carro e caminhão, matou o casal de professores Walace Almeida, e Mariana Aparecida Lordeiro, de 32 e 31 anos, o filho do casal Thales Lordeiro Almeida, de oito meses, e o motorista Francisco Alves de Oliveira, de 32 anos. Todos estavam em um carro da Secretaria Municipal de Saúde cedido pela prefeitura. O motorista do caminhão não se feriu.

Mariana Lordeiro era integrante do grupo na área de Educação Especial da Universidade Federal do Espírito Santo e, há cerca de dois meses, compartilhava sua rotina como mãe em um canal no YouTube.

Luto oficial

A Prefeitura de Muniz Freire, município com 17,6 mil habitantes (conforme censo de 2018), lamentou as mortes e decretou luto oficial de três dias. Em publicação nas redes sociais, a administração também informou que as aulas e os atendimentos ambulatoriais agendados, como de odontologia e psicologia, estão suspensos nesta terça-feira (1º/7). Serviços de emergência estão mantidos.

“É com profunda tristeza e imenso pesar que a Prefeitura de Muniz Freire comunica o falecimento do professor Walace Almeida, da professora Mariana Lordeiro, do pequeno Thales Lordeiro Almeida (filho do casal) e do motorista Francisco Alves de Oliveira", inicia a postagem.

"Neste momento de dor e consternação, nos solidarizamos com os familiares, amigos, colegas de trabalho e toda a comunidade escolar, profundamente abalados por essa perda irreparável. Que Deus conforte o coração de todos diante dessa tragédia que atinge não apenas as famílias, mas todo o nosso município.Que o legado de dedicação e carinho deixado pelos professores e pelo motorista, bem como a ternura e inocência do pequeno Thales, sejam sempre lembrados com amor e saudade. Que a luz da fé traga consolo a todos que sofrem neste momento”, finaliza o comunicado.

Velórios

Walace, Mariana e Thales são velados juntos na Câmara Municipal de Muniz Freire durante esta manhã. Às 11h, está prevista uma missa na Igreja Matriz da cidade e o sepultamento será realizado na sequência, no cemitério local.

Francisco Alves, o motorista, é velado nesta manhã na 1ª Igreja Evangélica Assembleia de Deus, próxima à Câmara Municipal. O corpo dele será sepultado às 14h, no cemitério local.