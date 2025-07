O que se sabe sobre perna humana encontrada em praia de Niterói; veja vídeo

Vídeo registrado por moradores de Niterói, no Rio de Janeiro, mostra o momento em que uma perna humana foi encontrada, na última terça-feira (1º/7), no mar da Praia da Boa Viagem. Em notas enviadas ao Correio, as polícias Militar e Civil do estado informam que o cadáver foi removido do local, isolado para perícia, e que o episódio está sob investigação.

