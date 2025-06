Na USP, Haddad diz que progressistas ficaram acuados com avanço da extrema-direita

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, comentou, nesta sexta-feira (27/6), que as “forças progressistas” falharam em conter o avanço do neoliberalismo e da extrema-direita. Segundo ele, a esquerda necessita de uma “reapresentação” para o mundo, com foco no que ele chamou de “transformação social”.

“Eu penso que as forças progressistas ficaram muito acuadas diante do que aconteceu no final do século passado, ficaram acuadas diante da emergência do neoliberalismo, que entrou em crise em 2008, uma crise terminal, e diante do que a extrema-direita está fazendo com o mundo”, disse durante palestra para a comunidade acadêmica da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (FDUSP).

Antes de ser ministro e entrar na vida política, Haddad foi aluno da FDUSP, além de ter sido presidente do Centro Acadêmico XI de Agosto e professor de Ciências Políticas da universidade. Antes da palestra, o número um da Fazenda recebeu um ato de desagravo do reitor da faculdade — o doutor Celso Fernandes Campilongo —, além de outros professores presentes.

No evento, o ministro — que também foi prefeito de São Paulo entre 2013 e 2016, além de ter sido candidato à Presidência da República em 2018 — considerou que há, atualmente, um “alinhamento global em torno de forças políticas que têm impacto no Brasil”. Também criticou o avanço da “extrema-direita” e disse que a esquerda deve resolver o problema da desigualdade social no país.

“Se nós não colocarmos um projeto ambicioso de transformação, essas ‘forças obscurantistas’ vão continuar fazendo esse estrago que estão fazendo, em termos de oportunidade, em termos de desigualdade, em termos de preconceito, em termos de intolerância, que é o que está ensejando no mundo com a quadra histórica que estamos vivendo”, acrescentou.

