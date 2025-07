Justiça de SP autoriza concessionário de parque a cobrar treinadores no local

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) autorizou a Urbia, concessionária do Parque do Ibirapuera, a cobrar taxa de uma empresa de assessoria esportiva que utiliza o espaço para treinamento de clientes. A liminar diz respeito a The Run, processada pela Urbia pelo não pagamento da taxa, e cabe recurso.

O valor, cerca de R$ 10 por aluno tem sido discutido pelas assessorias esportivas desde o começo de 2025. O Ministério Público apura se há uso indevido do espaço. De acordo com o promotor Silvio Marques, as investigações caminham para provar ilegalidade por parte da concessionária. A Urbia nega qualquer irregularidade.

A decisão da Justiça afirma que consta no contrato de concessão do parque "o direito da concessionária de explorar o objeto, com ampla liberdade empresarial e de gestão de suas atividades, explorar fontes de receita e subcontratar terceiros para o desenvolvimento de atividades relacionadas à execução do objeto".