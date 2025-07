Onda de frio que atingiu o Centro-Sul do Brasil chega ao fim

A quarta onda de frio que atingiu o Brasil está prestes a chegar ao fim, segundo informações do Climatempo. Apesar das temperaturas ainda baixas no Centro-Sul, o enfraquecimento da massa de ar frio deve trazer tardes mais amenas nos próximos dias.

Centro-Oeste

O frio intenso começa a perder força, embora as manhãs ainda sejam amenas, especialmente no sul de Mato Grosso do Sul. As tardes tendem a ser mais ensolaradas, com elevação gradual das temperaturas máximas. No entanto, o tempo segue seco e sem chuvas, com umidade relativa do ar abaixo de 30% em Goiás, no Distrito Federal e em Mato Grosso.

Sudeste

Na faixa litorânea do Sudeste — do litoral de São Paulo ao Espírito Santo —, as chuvas continuam frequentes e podem se intensificar no fim do dia, devido ao avanço da umidade do oceano para o continente e à presença de uma área de baixa pressão. As manhãs seguem frias e nubladas, com chance de garoa, mas o tempo tende a melhorar à tarde, com aberturas de sol entre as nuvens.

Leia também: Chegada de frente fria ao DF faz Inmet emitir alerta para baixas temperaturas

Sul



Mesmo com manhãs menos geladas, as temperaturas seguem abaixo dos 4?°C em áreas de serra no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, além de trechos do planalto catarinense, ainda com risco de geada. No fim de semana, a alta pressão associada ao ar frio se afasta em direção ao oceano, e as temperaturas entram em elevação gradual, especialmente nas tardes.

*Estagiário sob supervisão de Rafaela Gonçalves

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular