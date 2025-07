Homem mata ex com 51 facadas e é entregue à polícia pelo pai

Um homem de 24 anos foi preso em flagrante, na noite de quinta-feira (3/7), após assassinar a ex-companheira, também de 24 anos, com 51 golpes de faca dentro do apartamento onde moravam, no bairro Jardim dos Turistas, em Caldas Novas (GO). O crime foi descoberto quando o próprio pai do autor o conduziu até a delegacia da cidade e relatou o homicídio à polícia.

Segundo a Polícia Civil, o homem confessou o assassinato ao pai e afirmou que a mulher estava morta no imóvel do casal. Imediatamente, agentes se deslocaram ao local e encontraram o corpo da jovem sem vida.

De acordo com os investigadores, o casal estava junto havia sete anos e havia se separado recentemente. Eles tinham uma filha de 4 anos. Inconformado com o fim do relacionamento, o autor teria procurado a ex-companheira para tentar uma reconciliação. Ao descobrir que ela estaria se relacionando com outra pessoa, começou a brigar e cometeu o crime logo após uma discussão.

Imagens de câmeras de segurança analisadas pela polícia mostram que, no início da tarde, o casal saiu do apartamento com a filha. Horas depois, voltaram sozinhos. Cerca de 10 minutos após o retorno, o homem foi visto saindo do imóvel sozinho.

Segundo relatos da polícia, o autor teria manifestado a intenção de matar o suposto novo companheiro da vítima e, em seguida, tirar a própria vida. O pai do autor, ao ouvir a confissão, tomou a decisão de levá-lo diretamente à delegacia.

Embora o laudo oficial ainda não tenha sido emitido, as primeiras informações da perícia indicam que a vítima foi atingida 51 vezes com uma faca, com ferimentos distribuídos por várias partes do corpo, o que evidencia a violência extrema do ataque.

O autor deve responder por feminicídio, e teve o auto de prisão encaminhado ao Poder Judiciário. Ele aguarda audiência de custódia, que decidirá se continuará preso preventivamente ou se responderá em liberdade.

A Polícia Civil segue investigando o caso para aprofundar a motivação do crime, verificar se havia histórico de violência doméstica e reunir todos os elementos para encaminhamento ao Ministério Público.