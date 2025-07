Mulher furta picanha, uísque e creatina de supermercado de shopping em Minas

A suspeita com vestimentas prestas estava colocando produtos em sacolas de compras e saindo da loja de forma dissimulada - (crédito: Google Street View)

Uma mulher de 51 anos foi presa por furtar picanha, uísque e creatina de um supermercado, no shopping DiamondMall, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. O caso foi registrado na noite dessa sexta-feira (4/7).

Segundo o boletim de ocorrência, a ação da mulher foi flagrada por câmeras de segurança do supermercado. A suspeita com vestimentas prestas estava colocando produtos em sacolas de compras e saindo da loja de forma dissimulada.

Os fiscais do estabelecimento foram acionados e abordaram a mulher, que ainda estava com os produtos, na saída do shopping.

Questionada, ela afirmou que está enfrentando dificuldades financeiras, o que motivou o crime.

Com a mulher, a polícia encontrou duas garrafas de uísque de R$ 531, duas peças de picanha de R$ 366 e uma creatina de R$ 312.

A suspeita e os produtos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil.