Motorista de caminhão morre ao cair de ponte na BR-364

Um motorista de 50 anos morreu após o caminhão em que ele dirigia cair de uma ponte na BR-364, sobre o Rio Claro, entre Mineiros e Jataí. O acidente fatal ocorreu na manhã desta sexta-feira (04/7). A vítima ficou presa às ferragens. Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Corpo de Bombeiros e perícia foram acionadas para atender a ocorrência.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, “informações preliminares apontam que não houve colisão com outros veículos”. O caminhão que seguia no sentido Mineiros-Jataí, teria perdido o controle da direção, colidido contra a contenção lateral de concreto e, em seguida, despencado no rio.

A PRF ainda informou que “não há marcas de frenagem” no local. A principal suspeita, baseada nos primeiros levantamentos, é de “saída de pista seguida de perda de controle”, o que teria levado à queda fatal do veículo.

As equipes de resgate e investigação continuam trabalhando no local para apurar as causas exatas do acidente e para realizar a complexa remoção do caminhão do leito do rio. O incidente causou impacto no tráfego da região, enquanto as autoridades buscam esclarecer todos os detalhes desta lamentável tragédia.

Estagiária sob supervisão de Jaqueline Fonseca

