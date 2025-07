Diarista é acusada de furtar R$ 700 mil e postar fotos com roupas de vítima

Uma mulher, que teria furtado R$ 700 mil da casa onde trabalhava em joias, roupas e produtos de beleza, foi presa nesta sexta-feira (4/7), em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. De acordo com a Polícia Civil, a quantidade de furtos chama a atenção por terem acontecido em apenas seis meses.

A suspeita é ex-diarista da casa furtada e foi detida no bairro Jardim Botânico. Ela teria confessado os furtos, que aconteciam no bairro Novo Mundo. Parte do material tomado foi encontrado com a suspeita.



A operação, denominada de 'Make Up', cumpriu um mandado de busca e apreensão na casa da suspeita, onde foram encontrados os materiais da vítima. A ex-funcionária foi detida em flagrante.

Assim que percebeu que pertences seus estavam sumindo de casa, a empresária procurou a Polícia Civil e fez a denúncia. A diarista trabalhava para a patroa dá dois anos e, ao ganhar a confiança dela, teria passado a furtar os materiais.

As joias tomadas deixaram o maior prejuízo.

A diarista, de 46 anos, será indiciada pelo crime de furto qualificado. Ainda segundo a polícia, a mulher não só teria cometido os crimes como usava roupas da antiga contratante em fotos postadas em redes sociais. Foi a partir disso que a mulher passou a ser considerada suspeita.

Ela ainda teria tentado incriminar outras pessoas quando a vítima comentou sobre sumiços de objetos.