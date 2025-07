Escorpião é flagrado no subsolo da Câmara dos Deputados

Escorpião é flagrado andando no subsolo do Anexo IV, da Câmara dos Deputados - (crédito: Imagem concedida ao Correio)

Um escorpião foi filmado no subsolo do Anexo IV da Câmara dos Deputados, em área próxima à entrada de acesso ao plenário. O caso ocorreu na segunda-feira (7/7) e gerou preocupação entre servidores e visitantes que circulam pela região diariamente.

O animal é conhecido pela alta toxicidade do veneno e costuma ser encontrado em ambientes úmidos, escuros e com presença de entulhos ou lixo acumulado. No caso do Anexo IV, trata-se de um dos pontos mais movimentados da Casa, por onde passam parlamentares, assessores e profissionais de imprensa.

A presença do escorpião acende um alerta sobre as condições de limpeza e controle de pragas no edifício. O Correio entrou em contato com a Câmara dos Deputados para questionar qual empresa é responsável pelos serviços de dedetização e quando foi realizada a última aplicação. Até o fechamento desta edição, não houve resposta. O escorpião foi removido por servidores que estavam no local. Não há registro de acidentes ou picadas.