Roberto Justus toma atitude inusitada contra professor da UFRJ após ataques

O casal Roberto Justus e Ana Paula Siebert se manifestou com firmeza neste domingo (6), após a filha deles, Vicky, de apenas 5 anos, se tornar alvo de ataques graves nas redes sociais. Indignados, os dois denunciaram o discurso de ódio direcionado à criança e anunciaram medidas legais contra um dos envolvidos, o professor universitário Marcos Dantas, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

A polêmica teve início após Ana Paula compartilhar uma foto da filha exibindo uma bolsa de grife avaliada em cerca de R$ 14 mil. A publicação foi o estopim para comentários ofensivos e até ameaças contra a menina, feitas por internautas que se identificam com ideologias extremistas de esquerda. Entre os comentários, um dos mais revoltantes partiu do professor Marcos Dantas, que escreveu: "Só guilhotina", ao responder a uma referência aos bolcheviques da Revolução Russa.

Chocada, Ana Paula reagiu à fala do educador: "Quando é uma crítica boba, tudo bem. Mas instigar a morte, a violência e o ódio? (…) O que mais me chocou é que veio de um professor", lamentou a influenciadora, visivelmente abalada com o teor da mensagem.

Roberto Justus também se pronunciou e condenou a postura do docente: "Um professor universitário, que deveria dar exemplo, que deveria educar os jovens... Ele aborda o tema de forma totalmente desproporcional", declarou o empresário, criticando a radicalização de discursos nas redes sociais e o crescente conflito de classes alimentado por setores da extrema-esquerda.

Justus ainda reforçou que, embora esteja acostumado a lidar com críticas, a situação desta vez ultrapassou todos os limites: "A gente nunca ligou para críticas, mas dessa vez nós vamos atrás dos nossos direitos. Já acionei nosso jurídico", afirmou.