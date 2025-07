Mulher desaparecida é encontrada morta em mata no litoral de SP

A Polícia Civil investiga a morte de Raquel Pinheiro Aranda, de 49 anos. A mulher foi encontrada sem vida na manhã de domingo (6/7) em uma área de mata no bairro Jardim Márcia, em Peruíbe, litoral sul de São Paulo. A mulher estava desaparecida desde quinta-feira (3/7).

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP) ao Correio, o caso foi registrado como morte suspeita na Delegacia de Peruíbe. A autoridades segurem com diligências para apurar as circunstância do ocorrido.

O corpo de Raquel foi localizado por um homem que passava pelo local a caminho do trabalho. Ao avistar a vítima caída em um terreno de mata, ele acionou a Polícia Militar, que, ao chegar ao ponto indicado, constatou que a mulher já estava morta. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado e confirmou o óbito no local.

Segundo informações publicadas pelo portal g1, não havia sinais evidentes de violência no corpo. A causa da morte, no entanto, só poderá ser confirmada após a realização de exames pelo Instituto Médico Legal (IML).

As autoridades pedem que qualquer informação que possa contribuir com as investigações seja repassada à Polícia Civil de forma sigilosa.