Queda de energia interrompe transmissão de loterias nesta segunda-feira (7/7)

Quem estava acompanhando os sorteios das loterias na noite desta segunda-feira (7/7) foi surpreendido pelo súbito corte na transmissão. O travamento ocorreu durante os resultados do primeiro sorteio da Dupla Sena.

A tela ficou travada em todas as redes sociais em que a transmissão era feita e durou cerca de 10 minutos. Com o retorno do sinal, foi-se explicado que uma queda de energia no Espaço da Sorte, em São Paulo, teria motivado o problema.

Com o retorno da transmissão, as auditoras da noite confirmaram que o sorteio seria retomado. Mesmo com o posicionamento, diversos internautas que acompanhavam o cair dos números suspeitaram de possível fraude. "Isso aí é gravado", comentou um. "Manipulação", escreveu outro.

O Correio entrou em contato com a Caixa para buscar um posicionamento sobre o problema na transmissão, mas até agora não recebeu resposta. Em caso de manifestação, o texto será atualizado.