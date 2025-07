Tesouro do norte de Minas chega ao Comitê do Patrimônio Mundial da Unesco

O Comitê do Patrimônio Mundial da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) se reúne nesta semana em Paris para analisar inscritos ao título de Patrimônio Mundial e o Brasil está entre os proponentes. O candidato brasileiro reúne beleza natural e história com mais de uma centena de sítios arqueológicos: é o Cânion do Peruaçu, no norte de Minas Gerais.

O cânion do rio Peuaçu fica localizado no Parque Nacional Cavernas do Peruaçu, que abrange os municípios de Januária, Itacarambi e São João das Missões. Segundo a programação preliminar da 47ª sessão do Comitê, o candidato a Patrimônio Natural deve ser avaliado no domingo (13/6).

São 38.003 hectares que abrigam cavernas, 114 sítios arqueológicos e uma paisagem de transição entre Caatinga e Cerrado. O nome Peruaçu lembra os indígenas Xakriabá, que habitam a região de São João das Missões. Segundo histórias populares, nomenclatura é a junção de Peru (buraco) e Açu (grande) no idioma dos povos nativos.

Os estudos para indicação do patrimônio pelo governo brasileiro iniciaram em 1998 e percorreram um longo caminho até a análise pelo Comitê. Além da preservação ambiental, a nomeação busca estimular o ecoturismo na região.

Entre os atrativos do cânion, está a Gruta do Janelão, caverna com galerias que podem chegar a 100m de altura e que abriga a Perna de Bailarina, maior estalactite do mundo, com 28m. A trilha do Arco do André é outro roteiro que exibe paisagens exuberantes do Cerrado e da Caatinga e espécies de animais que só existem na região.

Caso seja aprovado, o Cânion do Peruaçu passa a integrar um grupo seleto de Patrimônios Naturais do Brasil. Estão entre eles o Parque Nacional do Iguaçu (PR), a reserva de Mata Atlântica na Costa do Descobrimento (BA e ES), o Complexo de Conservação da Amazônia Central (AM), o Arquipélago de Fernando de Noronha (PE) e o Parque Nacionalo da Chapada dos Veadeiros (GO).