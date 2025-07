GS Giovanna Sfalsin

Criança de 4 anos é encontrada amarrada em banheiro de uma escolinha particular em Araucária - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

Uma professora foi presa em flagrante na segunda-feira (7/7) pelo crime de maus-tratos contra uma criança de 4 anos em um centro de educação infantil localizado em Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba. A vítima, diagnostica com Transtorno do Espectro Autista (TEA) não verbal, foi encontrada sozinha, amarrada pelos pulsos e pela cintura com tiras de tecido a uma cadeira em um banheiro da instituição.

A prisão a autora foi efetuada após denúncias recebidas pelo Conselho Tutelar e pela Guarda Municipal, e o caso é investigado pela Polícia Civil do Paraná (PCPR).

A pedagoga responsável pela criança confessou ter imobilizado o menino e foi autuada em flagrante. Segundo a Polícia Civil, os demais funcionários da unidade escolar também serão ouvidos e podem ser indiciados por omissão.

De acordo com relatos, o comportamento da criança havia mudado radicalmente nos últimos dias. Além de estar sendo isolado de atividades escolares e que também poderia estar sendo alvo de agressões não verbais.

A repercussão do caso levou a novas denúncias. Alguns vídeos adicionais mostram o menino amarrado em outra sala da escola. As imagens, gravadas em dias diferentes, mostram a criança com roupas distintas, indicando que o isolamento e contenção podem ter ocorrido mais de uma vez.

Mais imagens mostram o menino amarrado (foto: Reprodução/Redes Sociais)

A Promotoria de Justiça de Araucária acompanha o caso. Em nota, o Ministério Público do Paraná (MPPR) informou que a 3ª Promotoria, responsável pelo aspecto criminal, solicitou à Justiça a conversão da prisão em flagrante para preventiva. A decisão deve ser tomada após a audiência de custódia marcada para esta quarta-feira (9/7).

Na terça-feira (8/7), o pai de outra criança registrou boletim de ocorrência relatando possível episódio de maus-tratos ocorrido em 2023, também na mesma unidade. As investigações continuam para esclarecer completamente o caso e as demais denúncias que surgiram após a repercussão do episódio.

Após o ocorrido, a direção da creche fechou o perfil oficial da instituição no Instagram.

O Correio tentou contato com a escola, mas não obteve nenhum retorno.