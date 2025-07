Empresária de 40 anos morre durante procedimento estético em SP

Aos 40 anos de idade, a empresária Natália Cavanellas morreu após realizar um procedimento estético no Hospital San Gennaro, localizado na Mooca, na Zona Leste de São Paulo. Segundo depoimento da irmã da vítima à Polícia Civil, Natália sofreu uma parada cardiorrespiratória durante uma lipoaspiração, na segunda-feira (7/7).

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) afirmou que Natália “recebeu os primeiros socorros, mas não resistiu”. O caso foi registrado como morte suspeita (morte súbita) no 42° DP (Parque São Lucas).

Marido da empresária, Rafael Thomazella lamentou a morte da mulher nas redes sociais: “Todos nós sabemos a grande mulher que a Natália era. Uma mulher linda, independente, super profissional, feliz, além de tantas outras qualidades. Infelizmente, Natália nos deixou ontem, mas pra sempre vai ficar nas nossas memórias e nos nossos corações.”

Natália deixa uma filha, Manoella, fruto do casamento com Rafael. “Vou falar sempre pra Manoella de como sua mãe era uma mulher incrível, aquele tipo de pessoa que todos adoram, admiram, e sempre mantê-la viva em nossas memórias”, escreveu. “Adeus Mozão, esposa, mamãe, Nat Cavanellas. Fique com os anjos!”.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O Hospital San Gennaro foi procurado pelo Correio para um posicionamento, mas não retornou até o momento da publicação. A reportagem também contatou o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (Cremesp) e aguarda retorno.

Natália era relações-públicas, fundadora da agência NC HUB360 e especialista em networking corporativo. Com 15 anos de carreira, reunia comunidades de mulheres empreendedoras e somava mais de 100 mil seguidores nas redes, onde falava também sobre maternidade. Amante de viagens e da culinária, foi homenageada em 2024 pela Câmara Municipal de São Paulo como referência no empreendedorismo feminino.