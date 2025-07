Dois indígenas morrem em queda de helicóptero na Terra Yanomami

Dois indígenas morreram em uma queda de helicóptero na segunda-feira (7/7), na Terra Yanomami, em Roraima. As vítimas são dois idosos, identificados como Botado Yanomami e Vovô Yanomami.

Em nota divulgada na terça-feira (8/7), a Secretaria de Saúde Indígena (Sesai), informou que uma aeronave realizava o transporte de pacientes indígenas das aldeias Mokorosik e Kahusik com destino à Unidade Básica de Saúde Indígena de Parima, quando precisou realizar um pouso forçado.

"Apesar dos esforços de resgate, infelizmente os dois idosos não resistiram. Os demais ocupantes da aeronave foram resgatados e estão bem. Todos foram removidos para Boa Vista (RR) e recebem assistência", citou a Sesai.

A Secretaria de Saúde Indígena prestou solidariedade aos familiares, ao povo yanomami e todos os profissionais de saúde envolvidos. "Honramos a memória de Botado e Vovô, guardiões de saberes e histórias de seu povo", frisou.

Segundo a empresa Voare, dona do helicóptero que caiu, “as causas do acidente ainda são desconhecidas e serão objeto de apuração pelas autoridades competentes”. Uma aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB) chegou ao local do acidente na terça e transportou os sobreviventes para a base em Surucucu. Dos cinco ocupantes do helicóptero, três sobreviveram, sendo um servidor da Sesai e dois tripulantes da Voare. Eles tiveram apenas escoriações leves.



