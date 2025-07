Motorista morre em acidente entre dois caminhões em Morrinhos (GO)

Uma colisão traseira entre dois caminhões resultou na morte de um dos motoristas, na madrugada de hoje (10/7), na BR-153, em Morrinhos, Goiás. O condutor do outro veículo não sofreu ferimentos.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, os dois veículos de carga seguiam no sentido Morrinhos-Goiânia quando o caminhão que vinha atrás atingiu a traseira do outro.

Com o impacto do acidente, o condutor do segundo veículo ficou preso às ferragens. A carga de solvente do veículo da frente pegou fogo, provocando um incêndio de grandes proporções que carbonizou o motorista encarcerado.

A pista precisou ser interditada para realização da perícia e remoção dos veículos, mas já está liberada.