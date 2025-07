Comissão Direitos Humanos pede afastamento de policiais por abando de incapaz

A Comissão de Direitos Humanos da Câmara Legislativa do Distrito Federal cobrou o afastamento dos policiais civis envolvidos na abordagem truculenta contra um publicitário, ocorrida na quarta-feira (9/7), na quadra 112 Norte. A ação foi presenciada pelo filho do publicitário, de cinco anos, que estava dentro do veículo e ficou sozinho após o pai ser levado pelos agentes.

“Estamos pedindo aos órgãos competentes o afastamento preliminar dos policiais de suas funções e a apuração rigorosa de uma série de violações, que incluem agressão, abuso de autoridade, prisão arbitrária e abandono de incapaz”, declarou o deputado distrital Fábio Felix (PSOL-DF), presidente da Comissão de Direitos Humanos.

Segundo informações preliminares, após uma suposta colisão entre o carro do publicitário e uma viatura descaracterizada da Delegacia da Criança e do Adolescentes (DCA) na altura da 115 Norte, o homem foi seguido até a 112 Norte, onde foi abordado de forma violenta. O filho dele, que estava no banco traseiro do carro, presenciou a cena e foi deixado com estranhos que presenciaram a cena após a condução do pai dele à delegacia.

Comerciantes da região notaram a presença da criança e prestaram assistência até a chegada da mãe, que foi acionada posteriormente. A Comissão também informou que acionará o Ministério Público e o Conselho Tutelar para que o caso seja investigado também sob a ótica da violação dos direitos da criança.